Захарова прокомментировала новый пакет предложений ООН по зерновой сделке

«Раньше это всё тоже «подразумевалась», только так и не заработало», – отреагировала Захарова на публикацию в СМИ в своем Telegram-канале 2 сентября.

Ранее 2 сентября государственное турецкое агентство Anadolu заявило, что ООН сформировала новый пакет предложений по зерновой сделке, который включает в себя возможность переподключить «Россельхозбанк» к SWIFT и разморозку активов российских компаний.

Действие зерновой сделки было приостановлено Россией, но это произошло не по её вине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По словам Шойгу, зерновую сделку можно продлить, но для этого необходимо выполнить все обещания, которые давались российской стороне, сообщает РИА Новости.



