Захарова прокомментировала новый пакет предложений ООН по зерновой сделке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась во эффективности нового пакета предложений Организации объединённых наций (ООН) по зерновой сделке, который предусматривает переподключение «Россельхозбанка» к международной платёжной системе SWIFT и разморозку активов российских компаний.
«Раньше это всё тоже «подразумевалась», только так и не заработало», – отреагировала Захарова на публикацию в СМИ в своем Telegram-канале 2 сентября.
Ранее 2 сентября государственное турецкое агентство Anadolu заявило, что ООН сформировала новый пакет предложений по зерновой сделке, который включает в себя возможность переподключить «Россельхозбанк» к SWIFT и разморозку активов российских компаний.
Действие зерновой сделки было приостановлено Россией, но это произошло не по её вине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По словам Шойгу, зерновую сделку можно продлить, но для этого необходимо выполнить все обещания, которые давались российской стороне, сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru