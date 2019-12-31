Заемщикам не поможет. Банкиры об ограничении предельного размера долга россиян
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН заявил, что ограничение максимального размера долга по ссудам, вступающее в силу с 1 января, не станет благом ни для заемщиков, ни для банков.
В рамках последнего этапа ограничения предельного долга в России с 1 января начнут действовать новые условия. Размер процентов по ссудам на срок до одного года теперь не должен будет превышать размер самого долга более чем 1,5 раза. Это правило распространяется на пени и штрафы.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что новое правило не сильно облегчит жизнь заемщикам.
«Нельзя сказать, что для заемщиков это будет благом, потому что всё равно процентные ставки высоки, неподъемны, и платежеспособность людей не позволяет им соответствовать даже этим требованиям кредитных организаций», - считает он.
Собеседник НСН полагает, что лимитация подтолкнет банки к обходным маневрам.
«Чем это плохо для банков? Тем, что ограничения заставляют их искать соответствующие способы обхода. Мы видим, что банки вынуждены завышать процентные ставки, чтобы выжить, поскольку им другой альтернативы не дано. Это не является оправданием, но является объяснением, почему ставки такие высокие и почему надо было бы больше усилий со стороны государства прилагать не ограничительного, а именно стимулирующего характера», - поделился своим мнением с НСН Тосунян.
Президент Ассоциации российских банков при этом добавил, что саму постановку вопроса о необходимости снизить высокую долговую нагрузку он оценивает позитивно.
«Может быть, следующим шагом мы дозреем до того, что снижать-то ее надо более эффективным способом, через адекватную экономическую или денежно-кредитную политику, а не через ограничительные меры», - заключил он.
Ранее НСН рассказала, что экономисты и банкиры призвали не радоваться снижению ипотечной ставки. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что доступные кредиты, в том числе по ипотеке, не спасают россиян от бедности.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене