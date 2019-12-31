Заемщикам не поможет. Банкиры об ограничении предельного размера долга россиян

В рамках последнего этапа ограничения предельного долга в России с 1 января начнут действовать новые условия. Размер процентов по ссудам на срок до одного года теперь не должен будет превышать размер самого долга более чем 1,5 раза. Это правило распространяется на пени и штрафы.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что новое правило не сильно облегчит жизнь заемщикам.

«Нельзя сказать, что для заемщиков это будет благом, потому что всё равно процентные ставки высоки, неподъемны, и платежеспособность людей не позволяет им соответствовать даже этим требованиям кредитных организаций», - считает он.

Собеседник НСН полагает, что лимитация подтолкнет банки к обходным маневрам.