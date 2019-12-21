Коллектор дал советы, как избежать долгов после Нового года

Планирование семейного бюджета, исключение спонтанных покупок и новых кредитов – эти действия помогут не влезть в долги после празднования Нового года. Так считает член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.

Представитель НАПКА рекомендовал в декабре особенно внимательно отнестись к планированию семейного бюджета и заранее отложить деньги на январские платежи по кредитам, чтобы не оказаться в «долговой яме».

«В январе, который по статистике является наиболее трудным месяцем для планирования - зарплата за декабрь была выплачена раньше "пятого числа каждого месяца" и потрачена также раньше чем обычно - возникает "яма" в бюджете. И когда приходит время платить по кредиту, выясняется, что суммы необходимой на руках нет. Такие ситуации, на самом деле, довольно стандартные, и первопричина выхода на просрочку уже в январе всегда одна - неумение планировать и рассчитывать», - цитирует РИА Новости Чиркина.