Коллектор дал советы, как избежать долгов после Нового года
Планирование семейного бюджета, исключение спонтанных покупок и новых кредитов – эти действия помогут не влезть в долги после празднования Нового года. Так считает член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.
Представитель НАПКА рекомендовал в декабре особенно внимательно отнестись к планированию семейного бюджета и заранее отложить деньги на январские платежи по кредитам, чтобы не оказаться в «долговой яме».
«В январе, который по статистике является наиболее трудным месяцем для планирования - зарплата за декабрь была выплачена раньше "пятого числа каждого месяца" и потрачена также раньше чем обычно - возникает "яма" в бюджете. И когда приходит время платить по кредиту, выясняется, что суммы необходимой на руках нет. Такие ситуации, на самом деле, довольно стандартные, и первопричина выхода на просрочку уже в январе всегда одна - неумение планировать и рассчитывать», - цитирует РИА Новости Чиркина.
Коллектор рекомендовал несколько простых правил. Самое главное – избегать необдуманных покупок. Чиркин напомнил, что более половины покупок, сделанных в предпраздничные дни, потом «лежит на полках».
Эксперт дал совет для тех, кому необходим кредит, – брать его в начале года. Тогда и новый платеж придется на более стабильные в финансовом плане февраль или март. Если же кредит необходим в декабре, лучше сразу отложить деньги на январский платеж и «избежать выхода на просрочку», - пишут РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов в эфире НСН пояснил, почему россияне будут праздновать Новый год в кредит.
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