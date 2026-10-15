Россияне поколения X берут самые крупные микрозаймы
Россияне поколения X (1964-1980 годов рождения) берут самые крупные микрозаймы, накапливают серьезные долги и платят больше при урегулировании. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Бустер.ру».
По данным аналитиков, удельный долг этой группы и платеж на человека на 16% выше средних значений. Это объясняется постоянной занятостью и стабильным доходом, который позволяет закрыть подобные вопросы.
Бэби-бумеры (старше 62 лет) составляют менее 2% должников с просрочкой и стабилизировали свою нагрузку. Если в 2024 году их задолженность на человека превышала средний чек на 38%, то в 2026-м — лишь на 4%. Фиксированный пенсионный доход ограничивает кредитный лимит и предотвращает накопление избыточного долга, но сужает возможности быстрого погашения.
На миллениалов (30–45 лет) приходится 47% проблемных клиентов и 53% всей суммы. Их доля за 2024-2026 годы почти не изменилась, но удельный долг на человека на 12% выше среднего. Это показывает концентрацию бытовой финансовой нагрузки: содержание семьи, детей, обслуживание ипотеки и автокредитов, обустройство жилья.
Доля зумеров среди должников выросла с 37% в 2024 году до 40% в 2026-м. При этом показатель долга на человека на 19% ниже среднего. Данные, по мнению аналитиков, свидетельствуют об отсутствии массового падения платежной дисциплины молодежи.
Ранее писали, что в РФ резко вырос средний размер микрозайма.
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