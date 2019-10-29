Поменяли хулигана на Луиса Корвалана... Зачем Mail.ru Group разменял Газпромбанк на Сбербанк
Бывший заместитель министра связи РФ рассказал в эфире НСН подробности предстоящей сделки Сбербанка и Mail.ru Group.
«Сбербанк» подписал с «Газпромбанком» необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которой принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group. Об этом сообщается на официальном сайте финансовой организации. Отмечается, что обязывающее соглашение Сбербанк намерен подписать до конца текущего года.
Экс-замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух в эфире НСН рассказал, какие плюсы от этой сделки получат крупнейший отечественный банк и технологическая компания.
«У “Сбербанка” есть цифровая стратегия, и они много раз объявляли, что хотят превратиться в IT-компанию, работать на рынке искусственного интеллекта, взаимодействовать так с пользователем. А Mail.ru Group — это один из ресурсов, который будет помогать реализации этой стратегии. Для Mail.ru Group это интересно тем, что “Сбербанк” — серьёзный финансовый ресурс, который позволяет войти в разные индустрии. Потому что Mail.ru сейчас в основном присутствует на рынке B2C (Business-to-consumer, «бизнес для потребителя», — прим. НСН), а Сбербанк на рынке B2B (Business to business, «бизнес для бизнеса», — прим. НСН). В таком случае “Сбербанк” для них хороший партнёр», — пояснил НСН Илья Массух.
Кроме того, он отметил общий положительный характер сделки. По его мнению, она принесёт выгоду всем участникам, а также будет способствовать развитию отечественного рынка.
«Мы видим, что такой портфельный банковский инвестор в виде “Газпромбанка” выходит из ресурса, а другой российский банк, который объявлял много раз о своей цифровой стратегии, входит в ресурс. Mail.ru Group является одним из крупнейших отечественных цифровых игроков, и в данном случае сделка несёт положительный эффект как с точки зрения венчурного инвестирования, так и портфельного. Это важно, потому что должны быть положительные выходы и у тех, и у других, с прибылью, тогда наш рынок будет развиваться», — заключил эксперт.
Добавим, что в самом «Сбербанке» рассчитывают создать совместно с Mail.ru Group платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в области доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта, а также в других направлениях.
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