Поменяли хулигана на Луиса Корвалана... Зачем Mail.ru Group разменял Газпромбанк на Сбербанк

«Сбербанк» подписал с «Газпромбанком» необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которой принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group. Об этом сообщается на официальном сайте финансовой организации. Отмечается, что обязывающее соглашение Сбербанк намерен подписать до конца текущего года.

Экс-замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух в эфире НСН рассказал, какие плюсы от этой сделки получат крупнейший отечественный банк и технологическая компания.

«У “Сбербанка” есть цифровая стратегия, и они много раз объявляли, что хотят превратиться в IT-компанию, работать на рынке искусственного интеллекта, взаимодействовать так с пользователем. А Mail.ru Group — это один из ресурсов, который будет помогать реализации этой стратегии. Для Mail.ru Group это интересно тем, что “Сбербанк” — серьёзный финансовый ресурс, который позволяет войти в разные индустрии. Потому что Mail.ru сейчас в основном присутствует на рынке B2C (Business-to-consumer, «бизнес для потребителя», — прим. НСН), а Сбербанк на рынке B2B (Business to business, «бизнес для бизнеса», — прим. НСН). В таком случае “Сбербанк” для них хороший партнёр», — пояснил НСН Илья Массух.