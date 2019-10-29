«Сбербанк» подтвердил готовность купить долю Mail.Ru Group

Mail.ru Group настроена на укрепление сотрудничества со Сбербанком и видит в этом большой потенциал на будущее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора интернет-холдинга Бориса Добродеева. Ранее Сбербанк заключил с Газпромбанком предварительное соглашение о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которая владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group.

Как сообщили сегодня в Сбербанке, обязывающее соглашение предполагается подписать до конца текущего года, когда будут получены требуемые разрешения от органов корпоративного управления и регуляторов. В Сбербанке рассчитывают на создание совместно с Mail.ru Group платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в области доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта, а также в других направлениях.

Как подчеркнул Добродеев, после объявления о создании О2О-предприятия со Сбербанком компании убедились в полном совпадении взглядов на ведение бизнеса. Минувшим летом кредитная организация и Mail.ru Group сообщили о стремлении создать совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил». Солидарные инвестиции в совместное предприятие оцениваются в 64 миллиарда рублей.

Как отмечают argumenti.ru, последнее время ведется много разговоров про создание суперприложения, в котором люди смогут вызывать такси, заказывать пиццу и еще много чего. Именно Сбербанк активно работает в этом направлении. В рамках построения экосистемы он объявил, что намерен инвестировать около $1 млрд в этом году в небанковский бизнес. Речь, в частности, идёт о создании непрофильных сервисов для клиентов. Так, летом Сбербанк вошел в капитал Rambler Group, получив 46,5% в интернет-холдинге.

Также банк участвует в совместном предприятии с «Яндексом», в рамках которого были запущены маркетплейсы «Беру» и Bringly. Кроме того, в рамках этого СП развиваются «Яндекс.Доставка», «Суперчек» для покупок в офлайне и сеть постаматов Boxbot. Кроме того, Сбербанк и «Яндекс» совместно развивают платежную систему «Яндекс.Деньги».

