«Неуправляемый монстр» Грефа скупает Рунет
Интернет-эксперт рассказал НСН о последствия покупки Сбербанком акций Mail.Ru Group.
Сбербанк намерен приобрести миноритарную долю Mail.Ru Group у Газпромбанка. Об этом сообщили в самой компании. Отмечается, что соглашение планируется оформить до конца этого года.
Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров в эфире НСН заявил, что Греф сделал из Сбербанка неуправляемого монстра.
«Все последние годы Сбербанк совершает сделки просто, потому что может. Это очень большая компания с очень большим объемом денег. Герман Греф может позволить себе каждое утро выходить на шопинг. Главная проблема в том, что банк становится огромным неуправляемым монстром. Как известно, чем больше шкаф, тем громче падать будет. Второй момент состоит в том, что благодаря подобным сделкам российский интернет принадлежит олигархам. Ничего хорошего в этом нет. Хотя, естественно, благодаря этой новости, акции Mal.ru могут взлететь», - рассказал Меркуров.
Отметим, Газпромбанк владеет 35% акций компании «МФ Технологии», которой в свою очередь принадлежат 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций Mail.Ru Group. Таким образом, речь идёт о покупке 1,82% обыкновенных и 20,4% голосующих акций интернет-компании.
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