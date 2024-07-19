Песков назвал кризисной ситуацию с ограничением Украиной транзита нефти в Словакию и Венгрию

Украина ограничила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию по политическим причинам. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для потребителей в этих странах сложилась кризисная ситуация, но от России она никак не зависит, так как диалог как с компаниями, обеспечивающими транзит, так и с руководством Украины у Кремля отсутствуют.

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Накануне сообщалось, что Венгрия и Словакия перестали получать нефть ЛУКОЙЛа через южную ветку нефтепровода «Дружба», которая проходит через Украину. Остановка связана с внесением российской компании в санкционный список Украины.

На днях венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок российской нефти на территорию республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаНефтьДмитрий Песков

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