Песков назвал кризисной ситуацию с ограничением Украиной транзита нефти в Словакию и Венгрию

Накануне сообщалось, что Венгрия и Словакия перестали получать нефть ЛУКОЙЛа через южную ветку нефтепровода «Дружба», которая проходит через Украину. Остановка связана с внесением российской компании в санкционный список Украины.

На днях венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок российской нефти на территорию республики.

