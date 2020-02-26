За восемь лет доходы таксистов в Москве упали втрое из-за агрегаторов

В 2019 году выручка снизилась до 5,7 тыс. рублей, а доход водителя - до 1,4 тыс. рублей, передает ТАСС. По мнению аналитиков, если бы агрегаторы не оказывали влияния на рынок, то суточная чистая выручка водителей составила бы сумму почти в два раза большую - 2,7 тыс. рублей.

Эксперты также отмечают, что благодаря агрегаторам спрос на такси в Москве значительно вырос за последние несколько лет. Не в последнюю очередь это связано с уменьшившимся средним чеком поездки на такси: 484 рубля в 2019 году против 696 рублей в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который ужесточит требования к трудоустройству водителей. В ведомстве предложили запретить юрлицам и ИП брать на работу водителем такси, автобуса, троллейбуса или трамвая людей с непогашенной или неснятой судимостью.



