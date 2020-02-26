За восемь лет доходы таксистов в Москве упали втрое из-за агрегаторов
Средний дневной доход московского таксиста составил в 2019 году 1382 рублей, сократившись с 2012 года в три раза. Об этом говорится в исследовании рынка такси НИУ ВШЭ. По словам аналитиков, связано это в том числе с выросшей популярностью агрегаторов заказа такси.
Специалисты выяснили, что в 2012 году средняя выручка водителя за день составляла почти 7 тыс. рублей, из них почти 4 тыс. рублей считались чистым доходом водителя.
В 2019 году выручка снизилась до 5,7 тыс. рублей, а доход водителя - до 1,4 тыс. рублей, передает ТАСС. По мнению аналитиков, если бы агрегаторы не оказывали влияния на рынок, то суточная чистая выручка водителей составила бы сумму почти в два раза большую - 2,7 тыс. рублей.
Эксперты также отмечают, что благодаря агрегаторам спрос на такси в Москве значительно вырос за последние несколько лет. Не в последнюю очередь это связано с уменьшившимся средним чеком поездки на такси: 484 рубля в 2019 году против 696 рублей в 2012 году.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который ужесточит требования к трудоустройству водителей. В ведомстве предложили запретить юрлицам и ИП брать на работу водителем такси, автобуса, троллейбуса или трамвая людей с непогашенной или неснятой судимостью.
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