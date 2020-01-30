Новый закон о такси выведет самозанятых водителей из тени
Глава комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок рассказал НСН о подробностях нового законопроекта.
Таксопарки попросили Госдуму ускорить принятие нового закона о такси. Профильный Комитет Московской торгово-промышленной палаты поддержал законопроект о такси после обсуждения на заседании 30 января. В его руководстве выразил надежду на скорейшее принятие нового закона, подчеркнув, что уровень развития отрасли давно требует качественно нового регулирования.
Председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко в эфире НСН заявил, что проект федерального закона позволит вывести из теневого сектора в число самозанятых граждан значительное количество водителей.
«В законопроекте вводится само понятие "агрегатор такси" и рассматривается их ответственность за передачу заказа нелегальному перевозчику. Самозанятые могут получать работу в такси, что тоже принципиально важно и выводит огромное количество людей из тени. Предлагается также для повышения безопасности использовать цифровые технологии, например, дистанционные осмотры водителей, онлайн базы данных. Сейчас закон мешает в полной мере использовать потенциал цифровых технологий. Помимо этого закон предусматривает много других нововведений, которые регулируют деятельность таксомоторных перевозок. Старый закон о такси, который пока продолжает свою деятельность, уже устарел. Он фактически не отвечает тем требованиям, которые есть. Когда он принимался, еще не было в таком количестве агрегаторов, и рынок был другой. Сегодня ситуация изменилась, и закон новый не принят. Поэтому мы просим ускорить данный процесс, это бы очень нам помогло», - добавил он.
Законопроект «О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси» внесен в Госдуму 18 декабря 2019 года группой авторов во главе с вице-спикером СФ, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и замминистра цифрового развития Людмилой Боковой. В рабочую группу по подготовке законопроекта к первому чтению включили и представителей таксопарков.
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