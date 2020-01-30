Новый закон о такси выведет самозанятых водителей из тени

«В законопроекте вводится само понятие "агрегатор такси" и рассматривается их ответственность за передачу заказа нелегальному перевозчику. Самозанятые могут получать работу в такси, что тоже принципиально важно и выводит огромное количество людей из тени. Предлагается также для повышения безопасности использовать цифровые технологии, например, дистанционные осмотры водителей, онлайн базы данных. Сейчас закон мешает в полной мере использовать потенциал цифровых технологий. Помимо этого закон предусматривает много других нововведений, которые регулируют деятельность таксомоторных перевозок. Старый закон о такси, который пока продолжает свою деятельность, уже устарел. Он фактически не отвечает тем требованиям, которые есть. Когда он принимался, еще не было в таком количестве агрегаторов, и рынок был другой. Сегодня ситуация изменилась, и закон новый не принят. Поэтому мы просим ускорить данный процесс, это бы очень нам помогло», - добавил он.

Законопроект «О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси» внесен в Госдуму 18 декабря 2019 года группой авторов во главе с вице-спикером СФ, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и замминистра цифрового развития Людмилой Боковой. В рабочую группу по подготовке законопроекта к первому чтению включили и представителей таксопарков.

