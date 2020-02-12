Судимым за убийство и изнасилование запретят водить такси и автобусы

В Минтрансе объяснили, что такая мера нужна для обеспечения безопасности граждан.

Как пишут «Известия», законопроект планируют внести в Госдуму в октябре 2020 года. Он может вступить в силу уже в 2021 году.

В декабре 2019 года в Госдуму внесли законопроект о государственном регулировании деятельности, который должен вывести самозанятых водителей из тени. Председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко в эфире НСН рассказал, что новый закон введёт понятие «агрегатор такси» и предусмотрит ответственность агрегаторов за передачу заказа «нелегалу».

