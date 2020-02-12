Судимым за убийство и изнасилование запретят водить такси и автобусы
Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который ужесточит требования к трудоустройству водителей. В ведомстве предложили запретить юрлицам и ИП брать на работу водителем такси, автобуса, троллейбуса или трамвая людей с непогашенной или неснятой судимостью за терроризм, а также убийство, истязание, изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, признанные тяжкими или особо тяжкими преступлениями.
В Минтрансе объяснили, что такая мера нужна для обеспечения безопасности граждан.
Как пишут «Известия», законопроект планируют внести в Госдуму в октябре 2020 года. Он может вступить в силу уже в 2021 году.
В декабре 2019 года в Госдуму внесли законопроект о государственном регулировании деятельности, который должен вывести самозанятых водителей из тени. Председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко в эфире НСН рассказал, что новый закон введёт понятие «агрегатор такси» и предусмотрит ответственность агрегаторов за передачу заказа «нелегалу».
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