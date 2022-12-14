«За гранью банкротства»: Уходящий 2022 год для ТЦ назвали сильнейшим ударом

Так, уходящий 2022 год для торговых центров был крайне трудным. Они подавали иски к зарубежным ретейлерам, которые весной приостановили свою работу, а также просили у властей всевозможной поддержки. Иван Федяков отметил, что восстановление трафиков посещений так и не произошло.

«Торговые центры пережили этот год плохо. Сошлось сразу несколько негативных факторов, в частности, уход иностранных брендов. Также не до конца произошло восстановление после пандемии, потому что привычки потребителей изменились, многие перешли в онлайн и не видели смысла посещать торговые центры. При этом ставка на развлекательную зону, которая была всегда достаточно успешно реализована торговыми центрами, тоже перестала срабатывать, так как кинотеатры потеряли право на демонстрацию зарубежных фильмов. Как следствие, упал трафик посещений ТЦ, падение трафиков было от 25% до 50%. Восстановление практически не было заметно в течение этого года, ситуация даже ухудшалась. После объявления мобилизации мы получили еще один удар», - сказал Федяков.

Он отметил, что страна теряет целую отрасль. По словам Федякова, многие ТЦ сегодня находятся на грани банкротства, но на свой страх и риск продолжают терпеть убытки, так как власти отказали им в поддержке.