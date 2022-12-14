«За гранью банкротства»: Уходящий 2022 год для ТЦ назвали сильнейшим ударом
Трафики посещений ТЦ за этот год упали от 25% до 50%, причем ситуация продолжает ухудшаться, отметил в эфире НСН аналитик Иван Федяков.
Торговые центры пережили в уходящем году сильнейший удар, многие из них находятся на грани банкротства или уже за гранью, при этом ставка на развлекательную зону также перестала работать из-за ухода зарубежных кинокомпаний, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН.
Так, уходящий 2022 год для торговых центров был крайне трудным. Они подавали иски к зарубежным ретейлерам, которые весной приостановили свою работу, а также просили у властей всевозможной поддержки. Иван Федяков отметил, что восстановление трафиков посещений так и не произошло.
«Торговые центры пережили этот год плохо. Сошлось сразу несколько негативных факторов, в частности, уход иностранных брендов. Также не до конца произошло восстановление после пандемии, потому что привычки потребителей изменились, многие перешли в онлайн и не видели смысла посещать торговые центры. При этом ставка на развлекательную зону, которая была всегда достаточно успешно реализована торговыми центрами, тоже перестала срабатывать, так как кинотеатры потеряли право на демонстрацию зарубежных фильмов. Как следствие, упал трафик посещений ТЦ, падение трафиков было от 25% до 50%. Восстановление практически не было заметно в течение этого года, ситуация даже ухудшалась. После объявления мобилизации мы получили еще один удар», - сказал Федяков.
Он отметил, что страна теряет целую отрасль. По словам Федякова, многие ТЦ сегодня находятся на грани банкротства, но на свой страх и риск продолжают терпеть убытки, так как власти отказали им в поддержке.
«Кризис, который мы сейчас переживаем, во многом бьет именно по торговым центрам, их владельцам и арендаторам, которые пока еще остались. Понятно, что многие, кто находились, например, в «Меге», рассчитывали на трафик, который формирует ИКЕА. Но после того, как она закрылась, очень многие потребители просто не видели смысла в поездке в пригород по пробкам для того, чтобы посетить этот ТЦ. Соответственно, к арендаторам тоже не приехали покупатели. Многие ТЦ сейчас находятся либо на грани банкротства, либо за гранью банкротства. Уже идут процедуры по смене собственности, по захвату этой собственности кредиторами. Удар сильнейший, мы, по сути, теряем целую отрасль. Причем власти отказались полностью поддерживать компании. Они на свой страх и риск продолжают терпеть убытки», - указал собеседник НСН.
Кроме того, гендиректор Infoline подчеркнул, что новых ТЦ стало открываться в разы меньше. Также Федяков напомнил, что в крупнейших торговых центрах часто стали происходить пожары, которые, указал он, могут быть выгодны собственникам, чтобы получить страховку и хоть как-то смягчить фискальную нагрузку.
«По открытиям торговых центров мы размениваем антирекорды. Мы видим, что открытий ТЦ стало в разы меньше. Причем многие из открытий, которые сейчас происходят, это объекты, которые начинали строится еще до пандемии. При этом количество пожаров в ТЦ возросло кратно в этом году. Резко повысилась опасность от курения в неположенных местах и торговые центры стали просто полыхать по всей стране. Очевидно, что во многих ситуациях для собственников ТЦ это некая возможность сослаться на форс-мажорные обстоятельства в виде пожара, получить страховку, заморозить отношения с кредиторами на какое-то время и смягчить фискальную нагрузку. Количество пожаров, скорее всего, будет только нарастать. Владельцам ТЦ необходимо проводить глубокие изменения в концепции ТЦ, нужно расширять функции торговых центров», - резюмировал Федяков.
По данным Российского совета торговых центров (РСТЦ), на международные бренды, остановившие работу, приходится около 20% площадей в торговых центрах в России. Как сообщал «Коммерсант», ссылаясь на данные Knight Frank и мнения экспертов, при окончательном уходе западных брендов из России торговые центры могут потерять от 30% до 70% выручки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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