Бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — отметили в ведомстве.

В Минпромторге указали, что марки внесены в исключения из списка параллельного импорта, которые начнут действовать через три месяца, отмечает РИА ФАН. Это позволит «тем, кто приобрел продукцию, ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа», пишет Ura.ru.

