Бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию
Парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase планируют возобновить поставки продукции в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — отметили в ведомстве.
В Минпромторге указали, что марки внесены в исключения из списка параллельного импорта, которые начнут действовать через три месяца, отмечает РИА ФАН. Это позволит «тем, кто приобрел продукцию, ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа», пишет Ura.ru.
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