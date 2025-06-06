ЧВК «Вагнер» выполнила основную миссию в Мали

Отмечается, что более трёх лет бойцы ЧВК вместе с народом африканской страны сражались против терроризма. Параллельно с этим они помогли местным патриотам «создать сильную и дисциплинированную армию».

«Мы выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», - говорится в сообщении.

Ранее в ЧВК «Вагнер» опровергли участие бойцов компании в СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».