ЧВК «Вагнер» выполнила основную миссию в Мали
ЧВК «Вагнер» выполнила основную миссию в Мали. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что более трёх лет бойцы ЧВК вместе с народом африканской страны сражались против терроризма. Параллельно с этим они помогли местным патриотам «создать сильную и дисциплинированную армию».
«Мы выполнили главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», - говорится в сообщении.
Ранее в ЧВК «Вагнер» опровергли участие бойцов компании в СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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