Мантуров: параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год

Механизм параллельного импорта в России будет продлен на следующий год, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Промышленники объяснили необходимость продления параллельного импорта на 2023 год

По его словам, решение об этом уже подготовлено. «Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — отметил Мантуров.

Вице-премьера сообщил, что формат параллельного импорта будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что будет продлен параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ИмпортДенис Мантуров
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