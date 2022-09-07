Мантуров: параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год

По его словам, решение об этом уже подготовлено. «Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — отметил Мантуров.

Вице-премьера сообщил, что формат параллельного импорта будет зависеть от того, «как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что будет продлен параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур.

