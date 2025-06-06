Песков: РФ не согласна с Трампом, назвавшим конфликт на Украине детской дракой

По его словам, у главы Белого дома «может быть своя точка зрения», однако для России это «экзистенциальный вопрос».

«Это вопрос наших национальных интересов, это вопрос нашей безопасности... Именно поэтому выполняется СВО», - заключил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

