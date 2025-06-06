Песков: РФ не согласна с Трампом, назвавшим конфликт на Украине детской дракой
Россия не согласна с президентом США Дональдом Трампом, который назвал конфликт Украине «дракой между двумя детьми». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у главы Белого дома «может быть своя точка зрения», однако для России это «экзистенциальный вопрос».
«Это вопрос наших национальных интересов, это вопрос нашей безопасности... Именно поэтому выполняется СВО», - заключил представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве обнаружили второй за день подозрительный предмет под машиной
- Песков: РФ не согласна с Трампом, назвавшим конфликт на Украине детской дракой
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20%
- Песков назвал ссору Трампа и Маска внутренним делом США
- СМИ: Дэвиду Бекхэму присвоят рыцарский титул
- ВС России ударили по целям на Украине в ответ на теракты Киева
- Армия России освободила Федоровку в ДНР
- «Роскосмос» заказал первые три ракеты для российской орбитальной станции
- На западе Москвы под машиной обнаружили подозрительный предмет
- Музаев: Утечек заданий ЕГЭ не было с 2013 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru