Песков: РФ не согласна с Трампом, назвавшим конфликт на Украине детской дракой

Россия не согласна с президентом США Дональдом Трампом, который назвал конфликт Украине «дракой между двумя детьми». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал ссору Трампа и Маска внутренним делом США

По его словам, у главы Белого дома «может быть своя точка зрения», однако для России это «экзистенциальный вопрос».

«Это вопрос наших национальных интересов, это вопрос нашей безопасности... Именно поэтому выполняется СВО», - заключил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияДональд ТрампДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры