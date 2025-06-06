В Госдуме назвали преступлением ключевую ставку в 21%
Центробанку РФ надо было снижать ключевую ставку ещё в феврале. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
По его словам, уровень инфляции, которую фиксирует статистика, ниже, чем в декабе 2024 года. Он указал, что в таких условиях держать ключевую ставку в 21% - «это просто преступление».
«От ключевой ставки зависит стоимость кредитов. А на сегодняшний день в экономике скоро наступит рецессия, потому что оборотных средств у предприятий не хватает, а взять кредиты невозможно», - отметил парламентарий.
Арефьев добавил, что ключевую ставку следует снижать и дальше.
Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку на 1% - с 21% до 20% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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