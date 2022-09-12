Депутат Кирьянов назвал масштабы контрафактной продукции в России

«Некоторое количество цифр надо привести в том смысле, что именно делает на сегодня маркировка с рынком, какие результаты она дает с момента введения. Например, маркировка шин и покрышек: снижение уровня незаконного оборота продукции вдвое. Эксперты говорят о том, что 25% было в 2019 году, а к 2021 году порядка 12,5% продукции, которая незаконно идет на рынок. Парфюмерная продукция – это 13%. Особо хотел бы подчеркнуть, что лекарства на треть. А что такое треть лекарств, когда мы не знаем, откуда они берутся? В лучшем случае – это плацебо, которые продаются за большие деньги, но ничем не помогают. Табачная продукция – на четверть уменьшилась. По самым скромным оценкам и показателям в 2019 году было порядка 15,6% продукции, которая никак не приносила денег в бюджет. Сегодня это порядка 11,5%», - сказал Кирьянов.

С 1 сентября в России стартовал новый этап цифровой маркировки молочной продукции. Он обязует участников отрасли передавать соответствующие сведения через электронный документооборот и выводить маркированную продукцию через контрольно-кассовую технику. В настоящее время цифровая маркировка также распространяется на упакованную воду, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

