Гросси назвал условия для перезапуска ЗАЭС
Для перезапуска Запорожской АЭС (ЗАЭС) необходимо соблюдение ряда технических требований. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Он указал, что это стабильное водоснабжение, возобновление работы внешних источников электроснабжения и «прочие технические вопросы».
«Необходимо, чтобы все эти требования были соответствующим образом соблюдены для стабильной работы станции», - сказал он.
Ранее Гросси заявил, что реакторы ЗАЭС нельзя перезапускать, так как ситуация на станции остаётся нестабильной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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