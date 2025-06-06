Гросси назвал условия для перезапуска ЗАЭС

Он указал, что это стабильное водоснабжение, возобновление работы внешних источников электроснабжения и «прочие технические вопросы».

«Необходимо, чтобы все эти требования были соответствующим образом соблюдены для стабильной работы станции», - сказал он.

Ранее Гросси заявил, что реакторы ЗАЭС нельзя перезапускать, так как ситуация на станции остаётся нестабильной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».