Гросси назвал условия для перезапуска ЗАЭС

Для перезапуска Запорожской АЭС (ЗАЭС) необходимо соблюдение ряда технических требований. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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Он указал, что это стабильное водоснабжение, возобновление работы внешних источников электроснабжения и «прочие технические вопросы».

«Необходимо, чтобы все эти требования были соответствующим образом соблюдены для стабильной работы станции», - сказал он.

Ранее Гросси заявил, что реакторы ЗАЭС нельзя перезапускать, так как ситуация на станции остаётся нестабильной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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