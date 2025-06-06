Бизнес-коуча Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск
Обвиняемую в неуплате налогов бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в межгосударственный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.
Уголовное дело против Тлиашиновой, проводящей семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, было возбуждено в апреле 2025 года. Её обвинили в уклонении от уплаты налогов на 431 млн рублей с учётом штрафа.
Следователи предполагают, что в настоящее время Тлиашинова находится за рубежом. Они обратились в суд с просьбой заочно арестовать бизнес-коуча.
Ранее на гендиректора завода в Орле завели дело о неуплате налогов на 443 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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