Климатолог Марков заявил, что июнь станет самым экстремальным месяцем 2025 года

Июнь может стать одним из самых экстремальных месяцев в 2025 году. Об этом NEWS.ru заявил климатолог Михаил Марков.

Вильфанд считает, что в течение пяти лет с вероятностью 80% наступит самый жаркий год

Он допустил, что продолжится рост числа опасных метеоявлений, в различных регионах РФ могут прогнозироваться природные катаклизмы.

«Образование ураганов, мощнейших гроз и выпадение града зачастую происходят на фоне взаимодействия горячих и холодных воздушных масс», - пояснил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в июне в большинстве регионов РФ температурный фон будет близок к норме, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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