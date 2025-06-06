Климатолог Марков заявил, что июнь станет самым экстремальным месяцем 2025 года
Июнь может стать одним из самых экстремальных месяцев в 2025 году. Об этом NEWS.ru заявил климатолог Михаил Марков.
Он допустил, что продолжится рост числа опасных метеоявлений, в различных регионах РФ могут прогнозироваться природные катаклизмы.
«Образование ураганов, мощнейших гроз и выпадение града зачастую происходят на фоне взаимодействия горячих и холодных воздушных масс», - пояснил эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в июне в большинстве регионов РФ температурный фон будет близок к норме, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru