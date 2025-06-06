Шаман споет на «Интервидении» песню Фадеева

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Шаман) исполнит на «Интервидении» песню композитора и продюсера Максима Фадеева. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

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Песня называется «Прямо по сердцу». В сообщении говорится, что это «мощная баллада», благодаря которой Фадеев «раскрыл исполнителя с новой стороны».

«Музыка Максима Фадеева всегда находится на границе реального мира и божественного», - отметил Шаман.

Ранее стало известно, что премьера песни, с которой исполнитель представит РФ на «Интервидении», состоится в рамках Премии МУЗ-ТВ 2025, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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