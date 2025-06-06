Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20%

В сообщении регулятора говорится, что инфляционное давление «продолжает снижаться», а экономика РФ «постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста».

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», - указали в пресс-службе.

Отмечается, что следующее заседание по ключевой ставке пройдёт 25 июля 2025 года.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин допустил, что ключевая ставка Центробанка РФ может начать снижаться к концу 2025 года, сообщает RT.

