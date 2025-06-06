Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20%
Совет директоров Центробанка РФ на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на 1% - с 21% до 20% годовых.
В сообщении регулятора говорится, что инфляционное давление «продолжает снижаться», а экономика РФ «постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста».
«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», - указали в пресс-службе.
Отмечается, что следующее заседание по ключевой ставке пройдёт 25 июля 2025 года.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин допустил, что ключевая ставка Центробанка РФ может начать снижаться к концу 2025 года, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20%
- Песков назвал ссору Трампа и Маска внутренним делом США
- СМИ: Дэвиду Бекхэму присвоят рыцарский титул
- ВС России ударили по целям на Украине в ответ на теракты Киева
- Армия России освободила Федоровку в ДНР
- «Роскосмос» заказал первые три ракеты для российской орбитальной станции
- На западе Москвы под машиной обнаружили подозрительный предмет
- Музаев: Утечек заданий ЕГЭ не было с 2013 года
- МЧС запретит россиянам приводить на пляж животных
- Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru