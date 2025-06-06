Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку на 1% - с 21% до 20% годовых.

Финансист допустил снижение ключевой ставки ЦБ на 2% в июне-июле

В сообщении регулятора говорится, что инфляционное давление «продолжает снижаться», а экономика РФ «постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста».

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», - указали в пресс-службе.

Отмечается, что следующее заседание по ключевой ставке пройдёт 25 июля 2025 года.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин допустил, что ключевая ставка Центробанка РФ может начать снижаться к концу 2025 года, сообщает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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