СМИ: В Москве обнаружили второй за день подозрительный предмет под машиной

В Москве обнаружили второй за день автомобиль с подозрительным предметом под днищем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что речь идёт об автомобиле BMW, который припаркован на Молодогвардейской улице.

«Парковку, где стоит авто, оцепили», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что подозрительный предмет был обнаружен под легковым автомобилем в районе Фили-Давыдково, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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