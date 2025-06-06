СМИ: В Москве обнаружили второй за день подозрительный предмет под машиной
6 июня 202514:17
В Москве обнаружили второй за день автомобиль с подозрительным предметом под днищем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что речь идёт об автомобиле BMW, который припаркован на Молодогвардейской улице.
«Парковку, где стоит авто, оцепили», - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что подозрительный предмет был обнаружен под легковым автомобилем в районе Фили-Давыдково, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru