Глава Philip Morris рассказал о сложностях с продажей российского бизнеса

Исполнительный директор американской табачной компании Philip Morris Яцек Ольчак заявил, что не может договориться о приемлемых условиях продажи бизнеса в России. Об этом бизнесмен сообщил в интервью газете Financial Times.

Почему иностранные компании затягивают продажу бизнеса в России

Стоимость активов компании в РФ составляет $2,6 миллиарда. Ольчак признался, что у него больше нет надежды продать их по приемлемым условиям и уйти без больших потерь.

Если покупателя найти не удастся, то Philip Morris сохранит бизнес в России, заявил исполнительный директор. Такую меру он назвал вынужденной.

По его словам, в случае успеха компания уйдет из РФ, но оставит возможность для выкупа активов и возвращения в страну после окончания конфликта на Украине.

О сокращении присутствия на российском рынке американская табачная компания сообщила в начале марта 2022 года, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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