Япония запретила экспорт в Россию станков с ЧПУ

Токио дополнил список запрещенных к поставке товаров по итогам мер, согласованных странами Группы семи в марте прошлого года. Перечень расширили после анализа и определения деталей, использовавшихся в применявшемся на Украине российском оружии.

«Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Отмечается, что к пяти большим разделам запрещенных товаров для экспорта добавили раздел «станки с ЧПУ», включающий обрабатывающие центры, горизонтальные и прочие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, детали для оборудования.

Ранее Япония ввела очередной пакет санкций против России, меры затронули 35 физлиц и 100 организаций, а также компании из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана, которые якобы помогают Москве обходить ограничения, напоминает телеканал «360».

