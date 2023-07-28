Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой» Европе
Россия является «наиболее серьезной» и «непосредственной» угрозой Европе. Об этом говорится в «Белой книге» — ежегодном докладе министерства обороны Японии.
«Внешняя деятельность России, военные тенденции, в результате агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка, и являются наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы», — цитирует документ РИА Новости.
Кроме того, японское военное ведомство отмечает, что деятельность РФ, «военные тенденции» и стратегическое взаимодействие с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе вызывают обеспокоенность, пишет RT.
В «Белой книге» также упоминается об усилении «военного оснащения» и деятельности российской стороны на «северных территориях» — островах Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп, Хабомаи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко сообщил о клинических испытаниях обновленной вакцины «Спутник»
- В Госдуме предложили ввести до 4 лет заключения за мелкие взятки
- ФСБ задержала жителя Орловской области при попытке примкнуть к ВСУ
- Украинская саблистка объяснила причину отказа пожать руку российской спортсменке
- Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой» Европе
- СМИ: Индия и Бразилия выступили против расширения БРИКС
- «Известия»: Кабмин разрешил сохранять ипотечные квартиры банкротам
- Shot: ВСУ обстреляли пункт пропуска «Суджа» под Курском
- Марочко: Украинская ПВО показала неэффективность на Луганском участке фронта
- Северная Корея предостерегла США от использования ядерного оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru