Минобороны Японии назвало Россию «непосредственной угрозой» Европе

«Внешняя деятельность России, военные тенденции, в результате агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка, и являются наиболее серьезной и, кроме того, непосредственной угрозой в направлении Европы», — цитирует документ РИА Новости.

Кроме того, японское военное ведомство отмечает, что деятельность РФ, «военные тенденции» и стратегическое взаимодействие с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе вызывают обеспокоенность, пишет RT.

В «Белой книге» также упоминается об усилении «военного оснащения» и деятельности российской стороны на «северных территориях» — островах Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп, Хабомаи.

