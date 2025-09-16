В Омске пьяная женщина за рулем протаранила восемь машин

Нетрезвая жительница Омска за рулем автомобиля Honda протаранила восемь машин после ссоры с молодым человеком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице 24-я Северная в Омске, пишет «Свободная пресса». Как сообщили очевидцы, молодая женщина за рулем авто повредила несколько машин. На место прибыли полицейские, они выяснили, что нарушительнице 28 лет, и она находится в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер зафиксировал уровень 0,903 мг/л.

«Владельцем Honda оказался 26-летний знакомый задержанной. В тот вечер пара распивала спиртное на улице Ядринцева. В какой-то момент молодые люди поссорились, и фигурантка ушла, прихватив ключ от иномарки приятеля», – отметили в УМВД.

Женщина на авто заехала во двор жилого дома и повредила восемь машин. На нарушительницу составили административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством нетрезвым водителем, не имеющим права управления, и за отсутствие страховки. Кроме того, против нее возбудили уголовное дело об угоне.

Ранее в Ленинградской области автомобиль Infiniti протаранил семь припаркованных машин и въехал в стену здания.

