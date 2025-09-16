«Закон о локализации в такси – это правильная и нужная вещь, которая поддержит отечественных производителей. Но это будет работать только в двух случаях. Во-первых, должны быть сформированы очень понятные и четкие требования для тех машин, которые должны быть в такси. Это должен быть буквально стандарт. Если автозавод знает, что у него есть 100 или 200 машин с такой конфигурацией, он сможет туда их направить, это отличное подспорье для нашего производителя», - пояснил он.

Гусев подчеркнул, что закон также исключит из такси людей, которые возят пассажиров на своем авто.

«Второй момент заключается в том, что должны быть исключены люди, которые возят людей на собственных автомобилях. Никто собственный автомобиль не будет менять на локализованный, это глупость. Этот вопрос мы хотим решить. В ближайшее время у нас будет совещание в Госдуме на эту тему», - добавил депутат.

Закон о локализации машин в такси приведет к росту цен на услуги в четыре раза, заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.

