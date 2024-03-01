Япония ввела санкции против «Калашникова», «Уралвагонзавода» и «Алмаз-Антея»
Правительство Японии расширило санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине, и внесло в черные списки еще 12 физлиц и 36 организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вестник японского кабмина.
Так, Токио ввел персональные ограничения в том числе против председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по республике Замида Чалаева, бизнесмена Артема Усса, гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгения Дитриха, директора «Артека» Константина Федоренко. Санкции предусматривают заморозку активов в случае их обнаружения.
В новые санкционные списки Японии также попали «Тинькофф банк», ФГУП «Атомфлот», АО «ГТЛК», их активы будут заморожены. Также Токио ввел экспортные ограничения в отношении концерна «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавода», Объединенной судостроительной корпорации, НПО «Аврора», КБ «Новатор» и ряда других организаций.
Ранее Новая Зеландия ввела санкции против 45 физических лиц и 16 компаний из РФ, напоминает телеканал «360».
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