Мурашко: В здравоохранении прекратился отток специалистов

Выступая на XVI Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования – 2025», он указал, что на сегодняшний день тенденцию оттока специалистов удалось переломить.

«И ежегодно практически мы видим дополнительный приток специалистов, врачей в систему здравоохранения», - подчеркнул министр.

Ранее Мурашко заявил, что очень чувствительным остаётся вопрос зарплат врачей и среднего медперсонала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».