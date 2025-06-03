Мурашко: В здравоохранении прекратился отток специалистов
Одной из самых главных задач Минздрава РФ является кадровое обеспечение системы здравоохранения. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
Выступая на XVI Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования – 2025», он указал, что на сегодняшний день тенденцию оттока специалистов удалось переломить.
«И ежегодно практически мы видим дополнительный приток специалистов, врачей в систему здравоохранения», - подчеркнул министр.
Ранее Мурашко заявил, что очень чувствительным остаётся вопрос зарплат врачей и среднего медперсонала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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