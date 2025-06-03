Песков назвал «неудачным» заявление Зеленского с оскорблениями
3 июня 202514:07
Президент Украины Владимир Зеленский сделал неудачное заявление после второй российско-украинской встречи в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, оскорбительное высказывание украинского лидера в адрес делегации России «неловкое и неудачное».
«Это не соответствует переговорному духу», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в России внимательно отслеживают высказывания американского лидера Дональда Трампа, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru