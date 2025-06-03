Песков назвал «неудачным» заявление Зеленского с оскорблениями

Президент Украины Владимир Зеленский сделал неудачное заявление после второй российско-украинской встречи в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ.

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По его словам, оскорбительное высказывание украинского лидера в адрес делегации России «неловкое и неудачное».

«Это не соответствует переговорному духу», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в России внимательно отслеживают высказывания американского лидера Дональда Трампа, сообщает RT.

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ФОТО: Григорий Сысоев
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