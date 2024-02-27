Силуанов охарактеризовал западные санкции словами «караван идет»

Министр отметил рост российской экономики — реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции увеличились на 10,5%. По его словам, ответом на антироссийские санкции станет ответственная макроэкономическая политика, что позволит максимально снизить влияние рестрикций на Россию.

«Западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идет своей дорогой», — подчеркнул он.

Ранее заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд пообещала, что США включат в новый пакет антироссийских санкций огромное количество ограничений.

