Силуанов охарактеризовал западные санкции словами «караван идет»
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российскому экономическому «каравану» нужно идти своим путем вопреки новым санкциям. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Министр отметил рост российской экономики — реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции увеличились на 10,5%. По его словам, ответом на антироссийские санкции станет ответственная макроэкономическая политика, что позволит максимально снизить влияние рестрикций на Россию.
«Западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идет своей дорогой», — подчеркнул он.
Ранее заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд пообещала, что США включат в новый пакет антироссийских санкций огромное количество ограничений.
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