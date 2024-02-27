Силуанов охарактеризовал западные санкции словами «караван идет»

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российскому экономическому «каравану» нужно идти своим путем вопреки новым санкциям. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Финансист объяснил ослабление рубля длинными выходными и санкциями

Министр отметил рост российской экономики — реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции увеличились на 10,5%. По его словам, ответом на антироссийские санкции станет ответственная макроэкономическая политика, что позволит максимально снизить влияние рестрикций на Россию.

«Западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идет своей дорогой», — подчеркнул он.

Ранее заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд пообещала, что США включат в новый пакет антироссийских санкций огромное количество ограничений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:СанкцииСанкции Против РоссииСанкции ЕСРоссияЭкономикаСилуановАнтон Силуанов

Горячие новости

Все новости

партнеры