В Кремле призвали не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной

По его словам, работа в этом направлении продолжается, однако «ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов было бы неверным».

«Всё нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявили, что Россия и Украина достигли на встрече в Стамбуле 2 июня определённых договоренностей, сообщает RT.



