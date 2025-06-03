В Кремле призвали не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной
Тема урегулирования конфликта на Украине очень сложная и включает большое количество нюансов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, работа в этом направлении продолжается, однако «ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов было бы неверным».
«Всё нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования», — добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявили, что Россия и Украина достигли на встрече в Стамбуле 2 июня определённых договоренностей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru