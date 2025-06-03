Минобороны: В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника

Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидированы в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, дроны сбили в период с 08:40 до 09:50 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Белгородской области», - указано в сообщении.

В ночь на 3 июня военные ликвидировали восемь дронов ВСУ над Крымом, Азовским морем, Курской и Белгородской областями, напоминает RT.

