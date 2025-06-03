Минобороны: В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника
3 июня 202512:58
Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидированы в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, дроны сбили в период с 08:40 до 09:50 мск.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Белгородской области», - указано в сообщении.
В ночь на 3 июня военные ликвидировали восемь дронов ВСУ над Крымом, Азовским морем, Курской и Белгородской областями, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru