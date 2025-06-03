Песков: РФ и Украина достигли в Стамбуле определенных договоренностей

Россия и Украина на встрече в Стамбуле 2 июня достигли определённых договоренностей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, эти договорённости «действительно важны» и будут реализовываться.

«Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан», - добавил представитель Кремля.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина договорились об обмене попавшими в плен молодыми солдатами до 25 лет по формуле «всех на всех», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияДмитрий Песков

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