Песков: РФ и Украина достигли в Стамбуле определенных договоренностей
3 июня 202513:28
Россия и Украина на встрече в Стамбуле 2 июня достигли определённых договоренностей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, эти договорённости «действительно важны» и будут реализовываться.
«Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан», - добавил представитель Кремля.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина договорились об обмене попавшими в плен молодыми солдатами до 25 лет по формуле «всех на всех», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru