Япония увеличила закупки российского СПГ в декабре до рекордных объемов

Согласно данным, такой показатель является максимальным с февраля 2017 года, когда объем импорта составлял 844 тысячи тонн. При этом указывается, что за весь 2023 год поставки российского СПГ в Японию сократились на 10,7%.

Ранее, 5 января, сообщалось, что Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта сжиженного природного газа из России в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

