Япония увеличила закупки российского СПГ в декабре до рекордных объемов
В декабре импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в Японию увеличился на 42,5% к декабрю 2022 года, достигнув 833 тысяч тонн. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные японского минфина.
Согласно данным, такой показатель является максимальным с февраля 2017 года, когда объем импорта составлял 844 тысячи тонн. При этом указывается, что за весь 2023 год поставки российского СПГ в Японию сократились на 10,7%.
Ранее, 5 января, сообщалось, что Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта сжиженного природного газа из России в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru