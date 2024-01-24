Япония увеличила закупки российского СПГ в декабре до рекордных объемов

В декабре импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в Японию увеличился на 42,5% к декабрю 2022 года, достигнув 833 тысяч тонн. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные японского минфина.

Испания в 2022-2023 годах стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем СПГ у России

Согласно данным, такой показатель является максимальным с февраля 2017 года, когда объем импорта составлял 844 тысячи тонн. При этом указывается, что за весь 2023 год поставки российского СПГ в Японию сократились на 10,7%.

Ранее, 5 января, сообщалось, что Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта сжиженного природного газа из России в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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