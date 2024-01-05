Финляндия намерена запретить импорт СПГ из России с 2025 года

Финляндия подготовит законодательные решения о запрете импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2024 году, ограничения вступят в силу с начала 2025 года. Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на министра охраны окружающей среды и климата страны Кая Мюккянена.

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«Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — указал министр.

Импорт российского СПГ продолжает финская компания Gasum, которая выполняет обязательства по контракту. При этом поставки топлива из России запретил крупнейший в Финляндии терминал «Инкоо».

«Импорт СПГ Финляндией из России был небольшим. Этот вопрос не имеет существенного значения», — добавил Мюккянен.

По данным Helsingin Sanomat, поставки такого топлива обходятся в несколько миллионов евро в месяц.

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ФОТО: РИА Новости
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