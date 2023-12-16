Испания в 2022-2023 годах стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем СПГ у России
Испания в 2022-2023 годах стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Мадриде Юрия Клименко.
Говоря о заинтересованности испанской стороны в топливе их РФ, дипломат подчеркнул, что «чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу».
«Несмотря на регулярные призывы испанских властей к национальным энергетическим компаниям сокращать закупки российского газа, наша страна остается в тройке основных поставщиков голубого топлива в Испанию — 18,1% общего объема за январь-ноябрь 2023 года», — указал Клименко.
Испания продолжает наращивать импорт СПГ из России и уже увеличила его на 38,8% по сравнению с прошлым годом. Как отметил посол, испанцам с экономической точки зрения невыгодно разрывать подписанный с РФ крупный долгосрочный контракт.
«Не говоря уже о том, что, используя имеющиеся мощности по хранению и регазификации, Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны», — добавил Клименко.
Между тем эксперты выяснили, что Турция и Бразилия стали основными покупателями российского дизельного топлива в 2023 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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