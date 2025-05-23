В Москве стартовал 17-й театральный Чеховский фестиваль
В Москве в пятницу, 23 мая, стартовал 17-й театральный Чеховский фестиваль, сообщает газета «Комсомольская правда».
Спектаклем – открытием стала постановка «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа», которую представили артисты из КНР в Государственном Кремлёвском Дворце.
В этом году организаторы фестиваля привезли в Москву 13 спектаклей из 12 стран, включая Колумбию, Ливан и Францию. Среди них и постановка из Армении «Деньги. Страсть. Власть» по роману русского писателя Ивана Гончарова.
Завершится фестиваль 25 июля на сцене Большого театра балетом «Тысяча и одна ночь» от ливанского Театра танца «Каракалла».
Ранее Театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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