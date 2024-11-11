Япония разрешила поставки в Россию гибридных автомобилей

Отмечается, что после уточнения «санкционных формулировок» на аукционах стало возможным покупать «мягкие» гибриды (mild hybrid), в которых, как правило, вместе с двигателем внутреннего сгорания используется маломощный электромотор или стартер-генератор.

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский заявил, что японцы «перечитали и переформулировали то, что было изначально, и оказалось, что возить можно».

«Повлияет это на рынок однозначно положительно. У среднестатистического потребителя появится дополнительный выбор», - подчеркнул он.

Уточняется, что из-под запрета вывели такие модели, как Honda Fit и Insight, Suzuki Ignis и Swift, Mitsubishi Delica D:2, а также Mercedes E-Class, Audi A3 и другие.

Ранее Минпромторг РФ дополнил перечень товаров для параллельного импорта автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

