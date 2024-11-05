Посол Японии связал переговоры с Россией по мирному договору с окончанием СВО

Посол Японии в России Акира Муто в беседе с Telegram-каналом SHOT заявил, что переговоры между Москвой и Токио по мирному договору могут возобновиться лишь после завершения конфликта на Украине.

По словам Муто, это ключевое препятствие, мешающее началу обсуждений, и он выразил надежду, что стороны смогут вернуться к переговорам после урегулирования ситуации.