Посол Японии связал переговоры с Россией по мирному договору с окончанием СВО
Посол Японии в России Акира Муто в беседе с Telegram-каналом SHOT заявил, что переговоры между Москвой и Токио по мирному договору могут возобновиться лишь после завершения конфликта на Украине.
По словам Муто, это ключевое препятствие, мешающее началу обсуждений, и он выразил надежду, что стороны смогут вернуться к переговорам после урегулирования ситуации.
С 1950-х годов Россия и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны, однако достижению соглашения мешают споры вокруг южных Курильских островов, которые включены в состав России, но оспариваются Японией. Российский МИД неоднократно заявлял, что суверенитет РФ над этими территориями подтвержден международным правом и пересмотру не подлежит.
После введения Японией санкций против России из-за ситуации на Украине Москва приостановила консультации по мирному договору и прекратила переговоры о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru