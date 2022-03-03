Whirlpool Corp приостановила производство в России
Американская компания Whirlpool Corp заявила о приостановке своего производства в России, сообщает «Интерфакс». Два завода, расположенных в Липецке по производству стиральных машин и холодильников, с 4 марта перестанут изготавливать продукцию для российского рынка.
Персонал переведут на оплату в две трети от средней заработной платы. Как сообщают местные власти, работникам не объяснили, насколько долго затянется их вынужденный отпуск.
Как пояснили в руководстве компании, решение о приостановке принято, исходя из расчета запасов произведенной продукции.
Ранее автомобильная компания Škoda, которая входит в концерн Volkswagen, заявила, что остановит свою деятельность в России.
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