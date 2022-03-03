Škoda остановит свою деятельность в России

Автомобильная компания Škoda, которая входит в концерн Volkswagen, остановит свою деятельность в России. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что машины этой марки перестанут производить на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Компания также остановит поставку автомобилей на территорию России.