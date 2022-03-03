Škoda остановит свою деятельность в России

Автомобильная компания Škoda, которая входит в концерн Volkswagen, остановит свою деятельность в России. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что машины этой марки перестанут производить на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Компания также остановит поставку автомобилей на территорию России.

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3 марта, Volkswagen тоже объявила о приостановке производства и поставок своей продукции в РФ, сообщает RT.

Ранее основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в пресс-центре НСН заявил, что российский авторынок способен быстро перестроиться в вопросах запчастей и ремонта, поэтому перебоев с комплектующими из-за санкций не возникнет.

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ФОТО: РИА Новости Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроизводствоРоссияСанкцииПродажаАвтомобиль
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