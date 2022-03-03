IKEA остановит работу магазинов в России и Белоруссии
3 марта 202214:12
IKEA временно остановит работу своих магазинов в России и Белоруссии. Об этом компания написала в своем аккаунте в Тwitter.
The war in Ukraine has both a huge human impact and is resulting in serious disruptions to supply chain and trading conditions, which is why the company groups have decided to temporarily pause IKEA operations in Russia. Read our statement here: https://t.co/0ss6WrAHIM pic.twitter.com/ixJyyAifFX— IKEA (@IKEA) March 3, 2022
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru