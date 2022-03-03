IKEA остановит работу магазинов в России и Белоруссии

IKEA временно остановит работу своих магазинов в России и Белоруссии. Об этом компания написала в своем аккаунте в Тwitter.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:СанкцииТоварыРоссияМагазины
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