Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь импортировать топливо
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом России.
На своей странице в Twitter Раджапакса также написал, что попросил Путина возобновить рейсы «Аэрофлота» в это островное государство.
По его словам, и Россия, и Шри-Ланка согласны с тем, что развитие туристических, торговых и культурных отношений имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между этими государствами.
Сейчас в Шри-Ланке наблюдается серьезный экономический кризис. На фоне дефицита доллара в стране из-за ограничения турпотока в условиях пандемии COVID-19 в государстве наблюдается недостаток топлива, продовольствия и медикаментов, а цены на эту продукцию сильно подскочили.
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