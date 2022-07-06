Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь импортировать топливо

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом России.

На своей странице в Twitter Раджапакса также написал, что попросил Путина возобновить рейсы «Аэрофлота» в это островное государство.

СМИ: Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с поставками нефти

По его словам, и Россия, и Шри-Ланка согласны с тем, что развитие туристических, торговых и культурных отношений имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между этими государствами.

Сейчас в Шри-Ланке наблюдается серьезный экономический кризис. На фоне дефицита доллара в стране из-за ограничения турпотока в условиях пандемии COVID-19 в государстве наблюдается недостаток топлива, продовольствия и медикаментов, а цены на эту продукцию сильно подскочили.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:КредитыИмпортТопливоШри-ЛанкаЭкономика
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