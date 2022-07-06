Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь импортировать топливо

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом России.

На своей странице в Twitter Раджапакса также написал, что попросил Путина возобновить рейсы «Аэрофлота» в это островное государство.