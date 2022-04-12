Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам
Шри-Ланка приостановит выплаты по всем внешним обязательствам страны. Об этом говорится в постановлении Министерства финансов Шри-Ланки.
«Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований», — отмечается в документе.
Как ранее сообщало издание Daily Mirror, в марте текущего года инфляция в Шри-Ланке достигла самого высокого показателя с ноября 2008 года и составила 18,7%. На фоне плавающего курса ланкийской рупии и роста мировых цен на сырьевые товары в мае инфляция может дойти до 28%.
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