Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам

«Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований», — отмечается в документе.

Как ранее сообщало издание Daily Mirror, в марте текущего года инфляция в Шри-Ланке достигла самого высокого показателя с ноября 2008 года и составила 18,7%. На фоне плавающего курса ланкийской рупии и роста мировых цен на сырьевые товары в мае инфляция может дойти до 28%.

