Нефтяники начнут продавать больше топлива на бирже

Нефтяников обязали продавать больше топлива на биржевых торгах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Стало известно, как высокие цены на российскую нефть влияют на рубль

Увеличение продаж топлива российского производства позволит поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке бензина и дизеля, когда начинается сезонное повышение спроса.

В соответствии с постановлением, минимальная доля продажи от общего объема производства составит 12% для бензина и 8,5% для дизеля вместо существующих 11 и 7,5% соответственно.

Введенные изменения обеспечат независимым АЗС возможность покупать топливо по рыночным ценам, снизить риски монопольного ценообразования, повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах, увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович заявил, что ради отказа от российских энергоносителей Евросоюзу придётся пожертвовать комфортом населения, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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