«Северный поток-2» сравнили с «Троянским конем»
Сергей Пикин объяснил, почему российский газопровод окупился еще до своего запуска.
«Северный поток-2» окупился еще до момента своего запуска, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН.
«Он супер выгодный как проект. Если бы не было «Северного потока-2», его стоило бы придумать. Это такой «Троянский конь» на газовом рынке, долгие метания с окончанием его строительства привели к тому, что, начиная с лето прошлого года, «Северный поток-2» давал дополнительную маржинальность по ставкам газа. Я оцениваю, что это примерно долларов 250-300 дополнительно при продаже газа в Европу. Исходя из тех объемов, которые были переданы, эта маржинальность позволила заработать на отсутствие «Северного потока-2», чем было вложено инвестиций на российской стороне. В целом с финансовой точки зрения он окупился»,
Европе невыгодно вводить какие-либо ограничения на деятельность «Северного потока-1», потому что Россия в таком случае может отказаться от любых поставок, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН ранее.
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