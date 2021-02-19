СМИ: США не будут вводить санкции против компаний ФРГ из-за «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты не намерены включать в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2», немецкие компании. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, доклад по ограничительным мерам могут подать в конгресс в пятницу. В новый санкционный список вошло лишь небольшое количество связанных с Россией организаций.

Кравчук заявил, что «Северный поток-2» не убьёт Украину

Таким образом администрация президента Джо Байдена намерена остановить реализацию строительства газопровода и при этом не вступать в открытую конфронтацию с ключевым европейским союзником, передает RT.

Между тем, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предложил Украине отказаться от транзита российского газа как от коммунистического наследия.

«Конечно, экономически это не убьет Украину. У них много коррупционных схем. Кобелеву (Аедрей Кобелев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины») до украинской экономики нет дела. С Украиной подписан пятилетний контракт в конце 2019 года. Еще четыре года "Газпром" будет качать по 40 млрд кубов либо платить деньги. Там очень жесткие условия - качай или плати. Так что если что-то и произойдет в плане уменьшения доходов Украины от транзита - это произойдет через четыре года. Даже если "Газпром" качать не будет, то по контракту он должен будет выплачивать эти деньги», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Санкции СШАСеверный Поток-2
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